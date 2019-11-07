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Футбол в России

Черчесов: вратарь "Локомотива" Гилерме совершил недочет в матче ЛЧ против "Ювентуса"

Главный тренер российской сборной отметил, что голкипер национальной команды находится в отличном настроении

МОСКВА, 7 ноября. Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гилерме совершил недочет в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Таким мнением с журналистами поделился главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

"Локомотив" в среду уступил "Ювентусу" со счетом 1:2 на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Гилерме неудачно среагировал на удар нападающего туринского клуба Криштиану Роналду со штрафного, пропустив мяч между ног, после чего полузащитник гостей Аарон Рэмзи с линии отправил его в пустые ворота.

"Это недочет, я это так называю, я с ним говорил, он в отличном настроении. Главное то, как он на эту случайность отреагировал, а он это сделал прелестно", - сказал Черчесов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Гилерме принял участие в 15 встречах и пропустил 15 мячей, в Лиге чемпионов вратарь пропустил семь голов в четырех играх. Гилерме дебютировал в составе сборной России в марте 2016 года и с тех пор сыграл в 12 матчах, включая две товарищеские встречи.

Теги
Российский футбол
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