Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Карякин идет девятым после второго дня на этапе Гранд-тура по шахматам в Бухаресте

Еще один россиянин, Владислав Артемьев, занимает шестое место

ТАСС, 7 ноября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает девятое место после шести туров в быстрые шахматы на шестом этапе Гранд-тура в Бухаресте.

В четвертом туре россиянин уступил американцу Фабиано Каруане, в пятом сыграл вничью с Уэсли Со из США, а в шестом разошелся миром с вьетнамцем Ле Куанг Лимом.

В турнирной таблице Карякин идет на девятом месте, набрав четыре очка. Лидирует украинец Антон Коробов, в активе которого девять очков, второе место занимает Аниш Гири из Нидерландов (8), замыкает тройку лидеров Каруана (7). Россиянин Владислав Артемьев занимает шестое место, набрав шесть очков.

В пятницу пройдут партии 7-9-го туров. Карякин сыграет с Артемьевым, индийцем Вишванатаном Анандом и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Артемьев - с Ле Куанг Лимом и Со.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Сборная российских дипломатов сыграет в хоккей с канадцами в память о Суперсерии-74
Игры пройдут 30 ноября в Оттаве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС