Карякин идет девятым после второго дня на этапе Гранд-тура по шахматам в Бухаресте

ТАСС, 7 ноября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает девятое место после шести туров в быстрые шахматы на шестом этапе Гранд-тура в Бухаресте.

В четвертом туре россиянин уступил американцу Фабиано Каруане, в пятом сыграл вничью с Уэсли Со из США, а в шестом разошелся миром с вьетнамцем Ле Куанг Лимом.

В турнирной таблице Карякин идет на девятом месте, набрав четыре очка. Лидирует украинец Антон Коробов, в активе которого девять очков, второе место занимает Аниш Гири из Нидерландов (8), замыкает тройку лидеров Каруана (7). Россиянин Владислав Артемьев занимает шестое место, набрав шесть очков.

В пятницу пройдут партии 7-9-го туров. Карякин сыграет с Артемьевым, индийцем Вишванатаном Анандом и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Артемьев - с Ле Куанг Лимом и Со.