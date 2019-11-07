Вратарь Гилерме назвал самоуверенность причиной своей ошибки в матче ЛЧ с "Ювентусом"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Самоуверенность стала причиной ошибки вратаря футбольного клуба "Локомотив" Гилерме в эпизоде с первым пропущенным голом в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом". Такое мнение голкипер высказал на презентации домашней формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года.

"Локомотив" в среду уступил "Ювентусу" со счетом 1:2 на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Гилерме неудачно среагировал на удар нападающего туринского клуба Криштиану Роналду со штрафного, пропустив мяч между ног, после чего полузащитник гостей Аарон Рэмзи с линии отправил его в пустые ворота.

"Это техническая ошибка, я слишком уверенно пошел на мяч. Я уже смотрел на [Алексея] Миранчука, чтобы начать контратаку, а не вниз, - сказал Гилерме. - Я играл слишком самоуверенно. Конечно, бывают ошибки, я старался потом исправиться, и главное, чтобы команда не чувствовала негатив после этого, и она очень правильно отреагировала".

Гилерме в текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 15 встречах и пропустил 15 мячей, в Лиге чемпионов вратарь пропустил семь голов в четырех играх. Голкипер дебютировал в составе сборной России в марте 2016 года и с тех пор сыграл в 12 матчах, включая две товарищеские встречи.