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Летние неолимпийские виды спорта

Россияне уступили иранцам в третьем туре Межконтинентального кубка по пляжному футболу

В полуфинале сборная России сыграет в пятницу с командой Испании

ТАСС, 7 ноября. Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Ирана в серии пенальти со счетом 3:4 в матче заключительного тура группового раунда Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью - 3:3. В составе сборной России отличились Максим Чужков (2-я минута), Владимир Раскин (20) и Борис Никоноров (35). У иранцев отличились Амир Фартхуни (22), Али Миршекари (24) и Киани Мостафа (30). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу футболистов сборной Ирана.

Сборная России в группе В выиграла у египтян (5:3) и мексиканцев (3:1), гарантировав досрочный выход в плей-офф. В турнирной таблице первое место заняла команда Ирана, набравшая 7 очков после трех встреч, далее идут команды России (6), Египта (3) и Мексики (0).

В группе А сборная Испании заняла первое место с 4 очками, второй стала команда ОАЭ (3), третьей - Японии (2), замкнули таблицу итальянцы (0). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал турнира.

В полуфинале россияне сыграют с командой Испании, встреча пройдет в пятницу.

Межконтинентальный кубок проходит в девятый раз, первый розыгрыш прошел в 2011 году, турнир является ежегодным и традиционно проходит в ОАЭ. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), три раза российские футболисты занимали второе место (2013, 2014, 2018), в 2016 году стали бронзовыми призерами, в 2017-м заняли четвертое место. Соревнования завершатся 9 ноября.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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