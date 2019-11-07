Игнатьев: футболиста Роналду можно сдержать лишь благодаря командной игре

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Справиться с футболистом "Ювентуса" Криштиану Роналду можно только благодаря командной игре. Такое мнение на презентации домашней формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года высказал защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев.

Роналду не сумел забить в обеих играх Лиги чемпионов с "Локомотивом" ни одного мяча. "Ювентус" выиграл у "Локомотива" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в среду со счетом 2:1.

"Нужна организованная команда и ребята, которые помогают. Один в один он очень силен, с ним можно справиться только командно", - сказал Игнатьев.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.