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Лига Европы

"Астана" потерпела четвертое поражение подряд в групповом этапе Лиги Европы

В матче четвертого тура казахстанский клуб проиграл голландскому АЗ со счетом 0:5

ТАСС, 7 ноября. Казахстанская "Астана" со счетом 0:5 проиграла голландскому АЗ в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Дублем отметился Майрон Боаду (29-я и 77-я минуты), по одному голу на свой счет записали Фредрик Мидтшо (52), Уссама Идрисси (57) и Пантелис Хацидиакос (76). В матче команд в третьем туре группы L победу также одержал АЗ (6:0).

"Астана" проиграла все четыре матча в группе, АЗ не потерпел ни одного поражения, на счету клуба две ничьи и две победы.

В турнирной таблице "Астана" идет на последнем месте, не набрав очков, АЗ лидирует в группе с восемью очками. Второе место занимает английский "Манчестер Юнайтед", набравший в трех матах семь очков, третьим идет сербский "Партизан" (4 очка в трех играх). Матч между английской и сербской командой пройдет позднее в четверг.

В следующем туре АЗ примет "Партизан", а "Астана" дома сыграет с "Манчестер Юнайтед", оба матча пройдут 28 ноября.

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