"Химки" обыграли "Зенит" в гостях в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 7 ноября. Подмосковные "Химки" со счетом 87:73 обыграли петербургский "Зенит" в гостевом матче баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3575 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Зенита" американец Остин Холлинс, набравший 25 очков, в составе "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник американец Девин Букер (20).

В турнирной таблице "Химки" идут на четвертом месте, одержав в семи матчах пять побед и потерпев два поражения. "Зенит" занимает 15-е место, в активе клуба две победы в овертайме и пять поражений.

В следующем матче подмосковный клуб дома сыграет с итальянской "Олимпией Милано" 14 ноября, "Зенит" в этот же день сыграет с турецким клубом "Анадолу Эфес" на своем паркете.