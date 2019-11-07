Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

"Химки" обыграли "Зенит" в гостях в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковный клуб одержал в семи матчах пять побед и потерпел два поражения

ТАСС, 7 ноября.  Подмосковные "Химки" со счетом 87:73 обыграли петербургский "Зенит" в гостевом матче баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3575 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Зенита" американец Остин Холлинс, набравший 25 очков, в составе "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник американец Девин Букер (20).

В турнирной таблице "Химки" идут на четвертом месте, одержав в семи матчах пять побед и потерпев два поражения. "Зенит" занимает 15-е место, в активе клуба две победы в овертайме и пять поражений.

В следующем матче подмосковный клуб дома сыграет с итальянской "Олимпией Милано" 14 ноября, "Зенит" в этот же день сыграет с турецким клубом "Анадолу Эфес" на своем паркете.

Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Шахматист Грищук вышел во второй раунд этапа Гран-при FIDE в Германии
Также в следующий раунд пробились Петр Свидлер и Даниил Дубов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС