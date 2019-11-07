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Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швеции 9 ноября
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 3:4 в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-арене" в Хельсинки в присутствии 9421 зрителей.

В составе сборной России шайбы забросили Дамир Шарипзянов (6-я минута) и Рушан Рафиков (34 и 46). У команды Финляндии отличились Харри Песонен (31 и 51), Сакари Маннинен (33) и Миро Альтонен (48). Россияне потерпели третье поражение подряд от команды Финляндии в очных матчах во всех турнирах

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швеции, а финны встретятся с хоккеистами из Чехии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один.

Хоккей. Кубок Карьяла
МКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия11000004-33
2Швеция00000000-00
3Чехия00000000-00
4Россия10000013-40

 

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