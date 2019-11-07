Кудашов: российские хоккеисты в матче с финнами создали достаточно моментов для победы

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов, несмотря на поражение от финнов в стартовом матче Кубка Карьяла, нашел в игре команды много положительных моментов и считает, что его подопечные создали достаточно голевых моментов для победы. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг сборная России в Хельсинки уступила финнам со счетом 3:4.

"Мы нахватали много ненужных, легких удалений. Однозначно надо улучшить игру в неравных составах. Второй момент - реализация. Создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть матч", - отметил Кудашов.

"По игре много позитивных моментов, молодые ребята старались. Команда, можно сказать, играла с листа, провела одну тренировку. Проблемы мы знаем, постараемся исправить, думаю, что будем менять звенья", - добавил главный тренер российской сборной.

В следующем матче Кубка Карьяла 9 ноября сборная России сыграет со шведами.