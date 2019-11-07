"Севилья" разгромила "Дюделанж" и досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 7 ноября. Испанская "Севилья" со счетом 5:2 обыграла люксембургский "Дюделанж" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Хет-трик в составе победителей оформил испанец Мунир Эль Хаддади (27-я, 33-я и 67-я минуты), дублем отметился Мунас Даббур (18, 36), у проигравших оба гола забил Данел Синани (69, 80). Испанский клуб одержал четвертую победу подряд в группе А и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф турнира, "Дюделанж" проиграл третий матч подряд в группе. В другом матче группы А кипрский АПОЭЛ одержал волевую победу над "Карабахом" из Азербайджана, матч завершился со счетом 2:1. В турнирной таблице лидирует "Севилья" с 12 очками, второе место занимает АПОЭЛ (4), третье - "Карабах" (4), четвертое - "Дюделанж" (3), в следующем туре, который пройдет 28 ноября, "Севилья" примет "Карабах", а "Дюделанж" - АПОЭЛ.

В группе В датский "Копенгаген" со счетом 1:1 сыграл вничью с украинским "Динамо" (Киев), полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не сумел в матче реализовать 11-метровый удар. Шведское "Мальмё" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" (0:0). В турнирной таблице лидирует "Копенгаген" (6), второе место занимает "Динамо" (6), третье - "Мальмё" (5), четвертое - "Лугано" (2). В следующем матче "Лугано" примет "Копенгаген", а "Мальмё" - "Динамо".

В группе D голландский ПСВ в гостях проиграл австрийскому клубу ЛАСК со счетом 1:4. В другом матче группы португальский "Спортинг" в гостях победил норвежский "Русенборг" (2:0), норвежский клуб потерпел четвертое поражение подряд, "Спортинг" же выиграл третью игру кряду. После четырех туров первое место в группе занимает "Спортинг" (9), второе - ЛАСК (7), третье - ПСВ (7), четвертое - "Русенборг" (0), в пятом туре ПСВ в гостях сыграет со "Спортингом", а "Ласк" отправится в гости к "Русенборгу".

В матче группы E шотландский "Селтик" на последних минутах вырвал победу у итальянского "Лацио" (2:1), румынский ЧФР в меньшинстве переиграл французский "Ренн" (1:0). В турнирной таблице первым идет "Селтик" (10), вторым - ЧФР (9), третьим - "Лацио" (3), четвертым - "Ренн" (1). "Селтик" обеспечил себе участие в плей-офф турнира. В следующем туре шотландский клуб сыграет дома с "Ренном", а "Лацио" примет ЧФР.

Бельгийский "Стандард" на последних минутах матча обыграл немецкий "Айнтрахт" (2:1) в домашнем матче группы F, в другой встрече группы, которая прошла в четверг, английский "Арсенал" сыграл вничью с португальской "Виторией" (1:1). В турнирной таблице группы лидирует "Арсенал" (10), второе место занимает "Стандард" (6), третье - "Айнтрахт" (6), четвертое - "Витория" (1), в следующем туре "Арсенал" примет "Айнтрахт", а "Витория" - "Стандард".