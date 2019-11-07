Лихачев: игра с испанцами будет самой важной для россиян на Межконтинентальном кубке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предстоящий матч со сборной Испании на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу будет самым важным для россиян на турнире. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской команды Михаил Лихачев.

Сборная России проиграла команде Ирана в серии пенальти со счетом 3:4 в матче заключительного тура группового раунда турнира, проходящего в Дубае. В турнирной таблице первое место заняли иранцы, набравшие 7 очков после трех встреч, далее расположились команды России (6), Египта (3) и Мексики (0). В полуфинале россияне сыграют с командой Испании, встреча пройдет в пятницу.

"Изменения в составе будут небольшими, есть определенные мысли, как нам построить игру. Будем разбирать соперника в оставшееся время до матча, для нас завтрашняя игра - самая важная на турнире", - сказал тренер.

Говоря об игре с иранцами, Лихачев отметил, что команда хорошо оборонялась, но два дальних удара привели к пропущенным голам. "Конечно, хотели доиграть второй период, ведя в счете, но так получилось. В целом, был хороший матч с нашей стороны, учитывая то, в каком составе мы выступаем на этом турнире, для нас было большим достижением не проиграть в основное время команде Ирана", - отметил он.

"В серии пенальти немного не повезло. Хотели выиграть, но всеми мыслями теперь будем готовиться к полуфиналу", - добавил он.