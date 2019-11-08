Без риска и остроты. ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" в Лиге Европы

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА сыграли вничью на выезде с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Армейцы сохраняют лишь математические шансы на то, чтобы по итогам оставшихся двух туров со второго места выйти в плей-офф турнира. Подопечные Виктора Гончаренко достойно выглядели на поле "Групама-арены", особенно во втором тайме, когда турнирная ситуация обязывала их идти вперед, свидетельством чему стали два момента с участием Федора Чалова и Николы Влашича. Армейцы заканчивали матч на половине поля соперника, несмотря на игру в меньшинстве. Второй матч подряд после игры в Санкт-Петербурге их игрок получил две желтые карточки - с "Зенитом" с поля удален был Яка Бийол, а в Будапеште красную карточку перед собой увидел Кирилл Набабкин, получивший два предупреждения за 11 минут.

"ЦСКА не удивил, - сказал после матча главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров. - Уровень игроков ЦСКА высок, они могли решить эпизод в свою пользу индивидуально. Мы понимали важность компактности в обороне и старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство, думаю, у нас это получилось". Последнюю возможность забить ЦСКА упустил Кристиян Бистрович, нанеся неточный дальний удар. Хорват заменил во втором тайме Ильзата Ахметова, который после возвращения в стартовую обойму Арнора Сигурдссона из позиции "под нападающим" переместился в опорную зону. Долгое время такие перестановки перед началом игры ни к чему не приводили - первый тайм запомнился грубой игрой и пятью предупреждениями, из которых два заработали гости. Армейцы могли и пропустить, во втором тайме Игорь Акинфеев каким-то чудом отбил ногой мяч после удара в упор оказавшегося в армейской штрафной защитника венгерской команды Михи Блажича. Расстроенным из-за отсутствия трех очков оказался Гончаренко. "Очень сильно хотели одержать первую победу и переломить серию. Были близки к победе, но не реализовали свои моменты, с мячом действовали нервозно, мало рисковали, могли быстрее выходить в атаки, а не ждать, могли острее находить решения", - сказал он. "Горячий" прием в Будапеште О матче еще будут долго говорить, вспоминая события, которые происходили до игры. Организаторы встречи постарались сделать все, чтобы рядом со стадионом исключить всякую вероятность конфликта между болельщиками ЦСКА и "Ференцвароша". Для фанатов гостей был выделен только один проход в гостевой сектор, их сопровождали полицейские, которых было достаточное количество рядом с ареной. Какие-то стычки были, но они не идут в сравнение с тем, что было на дальних подступах к арене, в том числе и в метро. Там были и разбитые бутылки, и битвы фанатов столичного и софийского ЦСКА, белградского "Партизана" с одной стороны, а также местных жителей, к которым приехали на помощь фанаты польских клбов "Шленск" и "Видзев". Баннер с обозначением "Видзева" был виден на фан-секторе стадиона, где по ходу игры зажигали пиротехнику.