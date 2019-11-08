Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Без риска и остроты. ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" в Лиге Европы

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 0:0
Описание
© EPA-EFE/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА сыграли вничью на выезде с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Армейцы сохраняют лишь математические шансы на то, чтобы по итогам оставшихся двух туров со второго места выйти в плей-офф турнира.

Подопечные Виктора Гончаренко достойно выглядели на поле "Групама-арены", особенно во втором тайме, когда турнирная ситуация обязывала их идти вперед, свидетельством чему стали два момента с участием Федора Чалова и Николы Влашича. Армейцы заканчивали матч на половине поля соперника, несмотря на игру в меньшинстве. Второй матч подряд после игры в Санкт-Петербурге их игрок получил две желтые карточки - с "Зенитом" с поля удален был Яка Бийол, а в Будапеште красную карточку перед собой увидел Кирилл Набабкин, получивший два предупреждения за 11 минут.

На эту тему

"ЦСКА не удивил, - сказал после матча главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров. - Уровень игроков ЦСКА высок, они могли решить эпизод в свою пользу индивидуально. Мы понимали важность компактности в обороне и старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство, думаю, у нас это получилось".

Последнюю возможность забить ЦСКА упустил Кристиян Бистрович, нанеся неточный дальний удар. Хорват заменил во втором тайме Ильзата Ахметова, который после возвращения в стартовую обойму Арнора Сигурдссона из позиции "под нападающим" переместился в опорную зону. Долгое время такие перестановки перед началом игры ни к чему не приводили - первый тайм запомнился грубой игрой и пятью предупреждениями, из которых два заработали гости.

Армейцы могли и пропустить, во втором тайме Игорь Акинфеев каким-то чудом отбил ногой мяч после удара в упор оказавшегося в армейской штрафной защитника венгерской команды Михи Блажича. Расстроенным из-за отсутствия трех очков оказался Гончаренко. "Очень сильно хотели одержать первую победу и переломить серию. Были близки к победе, но не реализовали свои моменты, с мячом действовали нервозно, мало рисковали, могли быстрее выходить в атаки, а не ждать, могли острее находить решения", - сказал он.

"Горячий" прием в Будапеште

О матче еще будут долго говорить, вспоминая события, которые происходили до игры. Организаторы встречи постарались сделать все, чтобы рядом со стадионом исключить всякую вероятность конфликта между болельщиками ЦСКА и "Ференцвароша". Для фанатов гостей был выделен только один проход в гостевой сектор, их сопровождали полицейские, которых было достаточное количество рядом с ареной.

Какие-то стычки были, но они не идут в сравнение с тем, что было на дальних подступах к арене, в том числе и в метро. Там были и разбитые бутылки, и битвы фанатов столичного и софийского ЦСКА, белградского "Партизана" с одной стороны, а также местных жителей, к которым приехали на помощь фанаты польских клбов "Шленск" и "Видзев". Баннер с обозначением "Видзева" был виден на фан-секторе стадиона, где по ходу игры зажигали пиротехнику.

На эту тему

Столкновения привели к задержаниям, в том числе и россиян, как ТАСС сообщил пресс-атташе российского посольства в Венгрии Тигран Гарибян. По его словам, сотрудники консульского отдела посольства России в Венгрии уже в плотном контакте с властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, находясь с ними в режиме постоянной связи.

Армейцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав одно очко после четырех матчей. "Ференцварош" идет на третьей строчке, имея в активе пять очков. Лидирует испанский "Эспаньол" (10 очков), в параллельном матче на домашнем поле разгромивший со счетом 6:0 "Лудогорец" (6), который доигрывал матч вдевятером. "Эспаньол" гарантировал себе выход из группы и участие в плей-офф.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет против "Лудогорца", а "Ференцварош" примет "Эспаньол", обе встречи пройдут 28 ноября.

Чтобы выйти в плей-офф, ЦСКА в оставшихся матчах группового этапа против "Лудогорца" (28 ноября в Москве) и "Эспаньола" (12 декабря в Барселоне) нужно одержать две победы, а также рассчитывать на стечение сразу нескольких факторов. Во-первых, нужно не просто обыграть клуб из Болгарии, а сделать это со счетом 4:0 или более, поскольку первая игра армейцев с "Лудогорцем", состоявшаяся в сентябре в Разграде, завершилась со счетом 5:1 в пользу болгарского клуба. Во-вторых, необходимо, чтобы "Ференцварош" проиграл испанскому "Эспаньолу", а также сыграл вничью с "Лудогорцем".

Реклама на ТАСС
Лига Европы
Ребров: ЦСКА не удивил "Ференцварош" в матче Лиги Европы
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Ференцварош" и ЦСКА сыграли вничью в Будапеште
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС