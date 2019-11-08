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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла команде лиги Онтарио в матче молодежной Суперсерии

Канадские хоккеисты победили со счетом 4:1

ТАСС, 8 ноября. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) уступила команде Хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 1:4 в третьем матче Суперсерии. Встреча прошла в канадском Китченере.

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В составе канадцев отличились Тай Делландреа (6-я минута), Коул Перфетти (9), Коннор Макмайкл (27) и Эйкил Томас (57). В составе сборной России шайбу забросил Владислав Михайлов (60).

Суперсерия, в которой команда России играет по два матча против сборных Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), OHL и Западной хоккейной лиги (WHL), проводится в 17-й раз. Победитель определится по наибольшему количеству очков, очки канадских команд в матчах против сборной России суммируются. В первой игре против сборной QMJHL команда Валерия Брагина выиграла со счетом 4:3, во втором матче россияне уступили в овертайме (3:4).

12 ноября россияне сыграют второй матч против сборной OHL, 14 и 15 ноября команда Брагина встретится со сборной WHL.

Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной четыре победы (2010, 2012, 2014, 2018). Турнир является подготовительным к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.

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