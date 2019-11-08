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ЧМ по самбо

Россиянка Бондарева завоевала первое золото чемпионата мира по самбо 2019 года

В финале в весовой категории до спортсменка оказалась сильнее Анфисы Капаевой из Белоруссии

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Российская спортсменка Елена Бондарева стала первой победительницей чемпионата мира по самбо 2019 года, который проходит в Сеуле.

В финале в весовой категории до 48 кг россиянка оказалась сильнее Анфисы Капаевой из Белоруссии.

34-летняя Бондарева стала четырехкратной чемпионкой мира (2008, 2012, 2016, 2019), также она является победительницей Европейских игр (2019), двукратной чемпионкой Европы (2014, 2017) и победительницей Универсиады 2013 года.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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ЧМ по самбо
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