Более 30 человек вошли в список кандидатов от Петербурга в сборную РФ на Паралимпиаду-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Кандидатами от Санкт-Петербурга на включение в состав национальной сборной на Паралимпиаду-2020 в Токио являются более 30 спортсменов, сообщил в пятницу журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент городской федерации спорта инвалидов Сергей Гутников.

"На сегодняшний день, мы уже подсчитали, 31 человек из Санкт-Петербурга находится в составе кандидатов в сборную паралимпийскую. Мы стараемся [сделать] так, чтобы они все попали [на Паралимпиаду-2020]", - сказал Гутников.

По его словам, эти кандидаты представляют такие виды спорта, как бадминтон, настольный теннис, теннис на колясках, бочча, пауэр-лифтинг, академическая гребля, гребля на байдарках, фехтование, легкая атлетика, плавание.

Как пояснила на пресс-конференции представитель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Фаина Сысоева, список кандидатов составлен, исходя из результатов, которые были показаны ведущими спортсменами города на международных соревнованиях. "Помимо тех требований, которые предъявляются со стороны WADA ("чистота" спортсмена, наличие у него двух допинг-проб за полгода до проведения международных соревнований), спортсмен должен, во-первых, получить лицензию, во-вторых, иметь действующий спортивный класс, который присваивается только на конкретных международных соревнованиях только уполномоченными Международным паралимпийским комитетом (МПК) экспертами, а также он должен пройти квоту", - рассказала она.

Россия на Паралимпиаде в Токио

11 октября Паралимпийский комитет России (ПКР) получил от МПК официальное приглашение на летние Паралимпийские игры в Токио. Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 российских спортсменов, которые выступят в 18-20 видах спорта.

Паралимпийские игры 2020 года пройдут с 25 августа по 6 сентября. Церемония поднятия российского флага в Деревне спортсменов, которая откроется 18 августа 2020 года, запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии сборной России на Паралимпиаде будет первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Сборная России не принимала участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.