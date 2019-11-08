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Серия Гран-при по фигурному катанию

Пара Ефимова и Коровин идет шестой после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун
Алиса Ефимова и Александр Коровин EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Алиса Ефимова и Александр Коровин
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин занимают шестое место среди спортивных пар после короткой программы на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

Россияне набрали за прокат 63,97 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (80,90), второе место занимают представители Канады Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (68,98), третье - китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (68,50).

20-летняя Ефимова и 25-летний Коровин являются победителями Универсиады в Красноярске 2019 года в соревнованиях спортивных пар, также они завоевали золото Кубка России в сезоне-2017/18.

В субботу произвольные программы покажут мужчины, женщины, пары и танцевальные дуэты. В воскресенье пройдут показательные выступления.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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