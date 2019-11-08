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КХЛ

Хоккеист Лисин заключил контракт с "Трактором" до конца сезона

"Трактор" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 8 ноября. Российский нападающий Энвер Лисин подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона, с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Также в пятницу челябинский клуб подписал двусторонний контракт с 28-летним нападающим Александром Авциным, рассчитанный до конца сезона. Оба игрока заключили с "Трактором" пробные контракты 25 октября.

Лисину 33 года, он был выбран во втором раунде под общим 50-м номером на драфте НХЛ 2004 года "Финиксом" (ныне - "Аризона"). Всего в НХЛ, где игрок также выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", Лисин провел 135 матчей, в которых набрал 42 очка (24 шайбы + 18 передач). В КХЛ он провел 501 матч, в которых забросил 97 шайб и сделал 119 результативных передач, он также выступал за московские ЦСКА и "Спартак", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург", владивостокский "Адмирал". В чемпионате России хоккеист играл за казанский "Ак Барс", в составе которого стал чемпионом страны (2006) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).

"Трактор" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 27 встречах. В следующем матче "Трактор" на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом" 12 ноября.

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