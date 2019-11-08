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Олимпиада-2020 в Токио

Более трех тысяч билетов продано в России на Олимпийские игры 2020 года

Онлайн продажа билетов началась 28 октября

ТАСС, 8 ноября. Болельщики из России приобрели более трех тысяч билетов на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Онлайн продажа билетов началась 28 октября, на данный момент реализовано более трех тысяч билетов, - заявила представитель официального билетного агента ОКР "Матч Хоспиталити" Анна Багрова. - Билет на церемонию открытия стоит 208 896 рублей в категории А, а в самой бюджетной категории Е - 10 118 рублей. Что касается церемонии закрытия, порядок цен такой: от 10 118 до 154 496 рублей. Градация покупательской активности на данный момент по городам выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Якутск".

По словам Багровой, особой популярностью среди болельщиков пользуются легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки в воду, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, теннис, тяжелая атлетика, футбол, дзюдо, пляжный волейбол, фехтование, церемонии открытия и закрытия Игр.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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Летние олимпийские виды спорта
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