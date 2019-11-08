Карякин идет шестым после третьего дня этапа Гранд-тура по шахматам в Бухаресте

ТАСС, 8 ноября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает шестое место после девяти туров в быстрые шахматы на шестом этапе Гранд-тура в Бухаресте.

В седьмом туре Карякин обыграл россиянина Владислава Артемьева, в восьмом - индийца Вишванатана Ананда, в девятом туре он сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

Карякин набрал девять очков из 18 возможных. Лидирует украинец Антон Коробов (12), по 10 очков набрали голландец Аниш Гири, армянин Левон Аронян и Мамедьяров. Артемьев занимает восьмое место (8).

В субботу пройдут партии по блицу. В первой из них Карякин сыграет с американцем Уэсли Со, а Артемьев - с Гири.