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Шахматные турниры

Грищук сыграл вничью в первой партии второго раунда этапа Гран-при FIDE в Германии

Вторая партия состоится в субботу

ТАСС, 8 ноября. Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с чехом Давидом Наварой в первой партии второго раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

Партии между россиянами Петром Свидлером и Даниилом Дубовым, а также китайцем Юй Янъи и поляком Яном-Кшиштофом Дудой завершились вничью. Француз Максим Вашье-Лаграв обыграл болгарина Веселина Топалова. Вторые партии пройдут в субботу.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 16 или 17 ноября (в случае тай-брейка).

Теги
Шахматные турниры
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