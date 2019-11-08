СМИ: хоккеисту "Колорадо" Задорову диагностирован перелом челюсти

ТАСС, 8 ноября. Российский хоккеист "Колорадо" Никита Задоров получил перелом челюсти после попадания шайбы в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла". Об этом сообщает портал Denver Sports.
Матч, который прошел в ночь на пятницу, завершился победой "Колорадо" со счетом 9:4. 24-летний россиянин провел на площадке 7 минут и 13 секунд, во втором периоде шайба после броска соперника попала защитнику в лицо, после чего он покинул площадку и больше не вернулся в игру.
"Источники сообщают, что у Задорова сломана челюсть, ему будет проведена операция", - говорится в сообщении.
Sources indicate Nikita Zadorov suffered a broken jaw last night and will have some teeth rearrangement work done today.— AJ Haefele (@AJHaefele) November 8, 2019
Задоров в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи, совершил 39 силовых приемов, в среднем проводя на площадке 17 минут и 55 секунд. "Колорадо" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 16 матчах 20 очков. В следующем матче клуб сыграет дома против "Коламбуса" 10 ноября.