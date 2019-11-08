Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: хоккеисту "Колорадо" Задорову диагностирован перелом челюсти

В матче с "Нэшвиллом" шайба попала российскому защитнику в лицо
Никита Задоров AP Photo/Jack Dempsey
Описание
Никита Задоров
© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 8 ноября. Российский хоккеист "Колорадо" Никита Задоров получил перелом челюсти после попадания шайбы в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла". Об этом сообщает портал Denver Sports.

Матч, который прошел в ночь на пятницу, завершился победой "Колорадо" со счетом 9:4. 24-летний россиянин провел на площадке 7 минут и 13 секунд, во втором периоде шайба после броска соперника попала защитнику в лицо, после чего он покинул площадку и больше не вернулся в игру.

"Источники сообщают, что у Задорова сломана челюсть, ему будет проведена операция", - говорится в сообщении.

Задоров в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи, совершил 39 силовых приемов, в среднем проводя на площадке 17 минут и 55 секунд. "Колорадо" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 16 матчах 20 очков. В следующем матче клуб сыграет дома против "Коламбуса" 10 ноября.

Реклама на ТАСС
Футбол в Нидерландах
"Витесс" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Нидерландов по футболу
Команда Леонида Слуцкого проиграла "Гронингену" со счетом 1:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС