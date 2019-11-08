СМИ: хоккеисту "Колорадо" Задорову диагностирован перелом челюсти

ТАСС, 8 ноября. Российский хоккеист "Колорадо" Никита Задоров получил перелом челюсти после попадания шайбы в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла". Об этом сообщает портал Denver Sports.

Матч, который прошел в ночь на пятницу, завершился победой "Колорадо" со счетом 9:4. 24-летний россиянин провел на площадке 7 минут и 13 секунд, во втором периоде шайба после броска соперника попала защитнику в лицо, после чего он покинул площадку и больше не вернулся в игру.

"Источники сообщают, что у Задорова сломана челюсть, ему будет проведена операция", - говорится в сообщении.