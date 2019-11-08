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Еврокубки

ЦСКА проиграл "Вийёрбану" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 67:66 в пользу французского клуба

ТАСС, 9 ноября. Российский ЦСКА со счетом 66:67 проиграл французскому "Вийёрбану" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Лионе в присутствии 5560 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Вийёрбана" Рихардс Ломажс, набравший 15 очков. В составе ЦСКА 14 очков в активе американского защитника Майка Джеймса. Греческий центровой ЦСКА Коста Куфос дебютировал в составе российской команды, ранее он не выступал за клуб из-за травмы. Он провел на площадке 6 минут 41 секунду, набрал четыре очка и совершил два подбора.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, одержав пять побед и потерпев два поражения. "Вийёйрбан" идет на девятом месте, победив четыре раза и проиграв трижды. В следующем матче ЦСКА примет турецкий "Фенербахче" 15 ноября, французский клуб в этот же день в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".

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