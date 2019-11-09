"Эдмонтон" победил "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Коскинен впервые в сезоне отстоял "на ноль"

ТАСС, 9 ноября. "Эдмонтон" на своей площадке победил "Нью-Джерси" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Леон Драйзайтль (22-я минута), Гаэтан Хаас (36), Джеймс Нил (37) и Алекс Чиассон (47). Лучшим хоккеистом встречи был признан финский голкипер "Эдмонтона" Микко Коскинен, отразивший все 27 бросков по воротам. Второй звездой стал нападающий "Эдмонтона" Райан Ньюджент-Хопкинс, отдавший две голевые передачи, третьей звездой признан защитник "Эдмонтона" Джоэль Перссон, также отдавший две результативные передачи.

31-летний Коскинен впервые в текущем чемпионате отстоял "на ноль", проведя девятую игру (шесть побед).

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев провел на площадке 13 минут 47 секунд, успев нанести три броска по воротам соперника и заблокировать один бросок. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

"Нью-Джерси" проиграл второй матч кряду, клуб занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков после 15 матчей. "Эдмонтон" занимает второе место на Западе, набрав 24 очка в 18 матчах. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на понедельник в гостях встретится с "Ванкувером", а "Эдмонтон" на выезде сыграет против "Анахайма".