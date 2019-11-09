Кудашов: Гусеву надо добавлять в движении для успешной игры в НХЛ

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Нападающему сборной России Никите Гусеву необходимо добавлять в движении и игре в обороне для успешного выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов в рамках Кубка Карьяла.

В межсезонье 27-летний российский нападающий подписал контракт с "Нью-Джерси". В нынешнем чемпионате НХЛ он провел 12 матчей, забросил четыре шайбы и сделал одну голевую передачу. Три встречи Гусев пропустил по решению тренеров, в среднем он проводит на льду чуть больше 12 минут за игру.

"По движению Никите однозначно надо добавлять. Если он хочет играть в НХЛ, ему надо быстрее двигаться, потому что это очень быстрая лига и жесткая, в этом плане он немного отстает, - сказал Кудашов. - А в плане голевого чутья он уникальный хоккеист, он находит моменты и умудряется забивать и создавать моменты даже играя мало. Когда ты ему доверяешь, несмотря на то, что он где-то не дорабатывает, то он зачастую оправдывает аванс".

"Я могу говорить свое видение, но есть североамериканские коллеги, которые видят его на других ролях. Они видят его недостатки, но, возможно, не знают о достоинствах. Есть тренер "Нью-Джерси", у которого есть свое видение по этому игроку, я не хочу его осуждать. Я знаю, что генеральный менеджер очень хорошо относится к Никите, думаю, какие-то подсказки идут", - добавил он.

По ходу некоторых игр левый крайний нападающий Гусев появлялся на правом фланге. "Гусев забросил уже четыре шайбы, Никита - мастер по забрасыванию шайб, но ему нужно постоянно быть в игровом тонусе, я понимаю, как ему тяжело. Он знает свои проблемы - ему нужно отрабатывать в обороне, это первое, что требуют тренер в НХЛ. Не случайно его переводили на правый фланг, думали, что он с правой руки будет принимать шайбу и в движении ему будет легче это делать", - заключил главный тренер сборной России.

Гусев по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был признан самым ценным игроком сборной России.