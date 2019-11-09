Кудашов: у сборной России по хоккею есть проблемы с центральными нападающими

"Центральный нападающий - самая проблемная позиция. В России у нас почти все центральные нападающие первых звеньев - легионеры. Есть [Вадим] Шипачев, Владимир Ткачев, есть [Денис] Зернов, но мы набираем по крупицам. Привлечение всех ребят - это необходимость и потребность, центральные нападающие и защитники должны получать опыт, мы должны получать выбор из игроков на эту позицию", - отметил Кудашов.

"Михаил Григоренко может играть [центрального нападающего], но не играет. Вообще это человек, который может закрыть любую позицию - и справа, и слева, и в центре, и в меньшинстве, и в большинстве, это универсальный игрок. Когда идут последние минуты, мы определяем, какой из нападающих может чисто сыграть на вбрасывании, когда нужно выиграть в своей или чужой зоне. У нас нет человека, который почти на сто процентов выиграет", - добавил главный тренер сборной России.

Кудашов считает, что проблемы с центральными нападающими идут из детского хоккея. "У нас в детском хоккее первыми идут люди, которые хотят забивать, поэтому они и становятся, как правило, нападающими, а дальше идет определение - чистый снайпер или плеймейкер. Сейчас очень мало игровых упражнений, поэтому центральные стали развиваться плохо, все заточено на конкретный бросок, обводку. Поэтому много выходит хороших крайних нападающих, но мы видим эту ситуацию, понимаем и пытаемся исправить, проводя отдельные сборы", - пояснил Кудашов.

В августе нынешнего года центральный нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.