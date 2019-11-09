СМИ: УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов 2024 года в США

ТАСС, 9 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения финального матча Лиги чемпионов 2024 года в США. Об этом сообщает издание Morning Consult.

По информации источника, УЕФА считает предпочтительным местом для проведение финального матча стадион MetLife в Нью-Йорке - домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс", вмещающей 82550 зрителей. Отмечается, что представители УЕФА уже встречались с потенциальными партнерами. Если стороны придут к общему соглашению, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведен за пределами Европы.

Лига чемпионов проводится с 1955 года (прежнее название - Кубок европейских чемпионов), финальные матчи турнира проходят в разных городах Европы. В 2020 году решающий матч пройдет в Стамбуле, в 2021-м - в Санкт-Петербурге, в 2022-м - в Мюнхене, в 2023-м - в Лондоне.