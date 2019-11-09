Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

СМИ: УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов 2024 года в США

Предпочтительным местом для проведение финального матча является стадион MetLife в Нью-Йорке
Описание
© AP Photo/Claude Paris

ТАСС, 9 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения финального матча Лиги чемпионов 2024 года в США. Об этом сообщает издание Morning Consult.

По информации источника, УЕФА считает предпочтительным местом для проведение финального матча стадион MetLife в Нью-Йорке - домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс", вмещающей 82550 зрителей. Отмечается, что представители УЕФА уже встречались с потенциальными партнерами. Если стороны придут к общему соглашению, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведен за пределами Европы.

Лига чемпионов проводится с 1955 года (прежнее название - Кубок европейских чемпионов), финальные матчи турнира проходят в разных городах Европы. В 2020 году решающий матч пройдет в Стамбуле, в 2021-м - в Санкт-Петербурге, в 2022-м - в Мюнхене, в 2023-м - в Лондоне.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Штангист Окулов не успеет восстановиться к чемпионату Европы и пропустит Олимпиаду
Срок восстановления двукратного чемпиона мира затянулся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС