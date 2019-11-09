Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Коротаев: Юношеская лига помогает молодым футболистам в плане развития и конкуренции

Официальная презентация лиги состоялась в субботу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) помогают молодым игрокам в плане их развития и конкуренции друг с другом. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер юношеской сборной России (среди игроков до 17 лет) Станислав Коротаев.

О создании ЮФЛ было объявлено в апреле на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), официальная презентация лиги же состоялась в субботу, когда были представлены 12 команд, участвующих в соревнованиях. В турнире по системе "осень-весна" среди игроков до 17 лет принимают участие команды детско-юношеских спортивных школ, из которых семь представляют клубы Российской премьер-лиги: ЦСКА, "Зенит", "Рубин", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо". Первенство стартовало в начале августа, лидирует "Чертаново", имеющее после 13 матчей 35 очков. На втором месте идет "Динамо" (28), на третьем - "Краснодар" (24).

"Для меня это отличный турнир, как и для ребят, для их развития, хорошей конкуренции. Я считаю, что в таких играх они растут во всех отношениях", - сказал Коротаев.

Под руководством Коротаева сборная России сумела занять первое место в первом отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года и выйти в элитный раунд соревнований, который пройдет весной. Финальная часть чемпионата Европы состоится в Эстонии.

"Я надеюсь, что до марта никто не травмируется из тех, кто находится в сфере интересов сборной. Если брать на перспективу, начиная со второго круга ЮФЛ, думаю, появятся ребята, которые обратят на себя внимание", - подчеркнул он.

Тренер высказался о том, кто может попасть в состав команды. "Не хочу на личности переходить, но есть немалое количество ребят, которые могут вырасти в хороших футболистов, и, может, мы увидим их в сборной", - отметил Коротаев.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Инкомспорт" разгромил "Севастополь" в 13-м туре чемпионата Крыма по футболу
Встреча завершилась со счетом 4:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС