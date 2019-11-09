Коротаев: Юношеская лига помогает молодым футболистам в плане развития и конкуренции

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) помогают молодым игрокам в плане их развития и конкуренции друг с другом. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер юношеской сборной России (среди игроков до 17 лет) Станислав Коротаев.

О создании ЮФЛ было объявлено в апреле на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), официальная презентация лиги же состоялась в субботу, когда были представлены 12 команд, участвующих в соревнованиях. В турнире по системе "осень-весна" среди игроков до 17 лет принимают участие команды детско-юношеских спортивных школ, из которых семь представляют клубы Российской премьер-лиги: ЦСКА, "Зенит", "Рубин", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо". Первенство стартовало в начале августа, лидирует "Чертаново", имеющее после 13 матчей 35 очков. На втором месте идет "Динамо" (28), на третьем - "Краснодар" (24).

"Для меня это отличный турнир, как и для ребят, для их развития, хорошей конкуренции. Я считаю, что в таких играх они растут во всех отношениях", - сказал Коротаев.

Под руководством Коротаева сборная России сумела занять первое место в первом отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года и выйти в элитный раунд соревнований, который пройдет весной. Финальная часть чемпионата Европы состоится в Эстонии.

"Я надеюсь, что до марта никто не травмируется из тех, кто находится в сфере интересов сборной. Если брать на перспективу, начиная со второго круга ЮФЛ, думаю, появятся ребята, которые обратят на себя внимание", - подчеркнул он.

Тренер высказался о том, кто может попасть в состав команды. "Не хочу на личности переходить, но есть немалое количество ребят, которые могут вырасти в хороших футболистов, и, может, мы увидим их в сборной", - отметил Коротаев.