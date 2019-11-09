"Инкомспорт" разгромил "Севастополь" в 13-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Аутсайдер чемпионата Крыма по футболу "Инкомспорт" на своем поле в Ялте со счетом 4:0 выиграл у "Севастополя" в матче 13-го тура турнира. Мячи на счету Романа Шалина (48-я минута), Дмитрия Иванова (69), Адама Осмаева (72) и Султана Шаулухова (90).

В остальных матчах тура "Океан" в Керчи выиграл со счетом 2:1 у команды "Фаворит - ВД Кафа" из Феодосии, "ТСК-Таврия" в домашнем матче уступила "Евпатории" (0:4), а "Кызылташ" проиграл в гостях "Крымтеплице" (1:3).

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 32 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (27), "Крымтеплица" (24), "Севастополь" (21), "Кызылташ" (18), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Океан" (8) и "Инкомспорт" (7).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".