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Сборные по хоккею

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла словаков во втором матче турнира в Германии

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 9 ноября. Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, в овертайме переиграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче второго тура Кубка Германии. Соревнование проходят в немецком Крефельде.

Победную шайбу забросил Сергей Толчинский (61-я минута), сделавший дубль (ранее хоккеист поразил ворота словаков на 20-й минуте). В составе сборной России также шайбу забросил Владислав Кодола (41). У словаков отличились Адам Лишка (28) и Филип Кривошик (56). В другом матче игрового дня команда Швейцарии в овертайме обыграла сборную Германии со счетом 4:3.

Российская команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав два очка в двух матчах. Лидирует команда Швейцарии (5), второе место занимают немцы (4), последнее - словаки (1).

Победитель Кубка Германии определится по итогам кругового турнира, где каждая команда проведет друг с другом по одному матчу. В заключительном матче олимпийская сборная России сыграет с командой Швейцарии, а хоккеисты из Германии встретятся со словаками. Обе встречи пройдут в воскресенье, матч с участием сборной России начнется в 13:00 мск.

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