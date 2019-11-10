Роман Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею сочетают в себе все необходимые качества

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею сочетает в себе все нужные для достижения результата качества. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В июле сборную России возглавил Алексей Кудашов, который был помощником предыдущего главного тренера Ильи Воробьева. Перед стартом Кубка Карьяла в тренерский штаб национальной команды вошел Александр Савченков.

"У нас четкие требования - нам нужен системный подход, трудолюбие, ежедневное развитие, постоянный прогресс. Все эти качества сочетаются в нашем тренерском штабе. Штаб сборной - это управленческая группа, именно так сейчас работают во всех ведущих спортивных организациях мира. Стремление наших тренеров к развитию очевидно - это умение быть гибкими, менять тактику по ходу игры, умение быть вариативным", - отметил Ротенберг.

В матчах Кубка Карьяла, который является первым турниром для команды под руководством Кудашова, сборная России уступила финнам (3:4) и переиграла шведов (5:4) по буллитам. В воскресенье россияне сыграют против чехов.