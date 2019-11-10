"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик".

Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Уфы" Александр Беленов, для которого матч стал седьмым в текущем чемпионате без пропущенных мячей. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов лиги.

"Оренбург" продлил беспроигрышную серию в матчах с "Уфой" до пяти игр (три победы и две ничьи), в последний раз уфимский клуб обыгрывал команду из Оренбурга 25 ноября 2016 года, тогда встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 12 матчей, "Оренбург" одержал шесть побед, "Уфа" выиграла три матча, еще три встречи завершились вничью.

"Уфа" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах. "Оренбург" идет восьмым, имея в активе 19 очков.

В следующем матче 24 ноября подопечные Вадима Евсеева дома примут "Сочи", а "Оренбург" днем ранее на домашнем поле встретится с грозненским "Ахматом". Матчи 17-го тура РПЛ пройдут после перерыва на игры национальных команд.