Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 0:0
Вратарь "Уфы" Александр Беленов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вратарь "Уфы" Александр Беленов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик".

Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Уфы" Александр Беленов, для которого матч стал седьмым в текущем чемпионате без пропущенных мячей. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов лиги.

"Оренбург" продлил беспроигрышную серию в матчах с "Уфой" до пяти игр (три победы и две ничьи), в последний раз уфимский клуб обыгрывал команду из Оренбурга 25 ноября 2016 года, тогда встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 12 матчей, "Оренбург" одержал шесть побед, "Уфа" выиграла три матча, еще три встречи завершились вничью.

"Уфа" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах. "Оренбург" идет восьмым, имея в активе 19 очков.

В следующем матче 24 ноября подопечные Вадима Евсеева дома примут "Сочи", а "Оренбург" днем ранее на домашнем поле встретится с грозненским "Ахматом". Матчи 17-го тура РПЛ пройдут после перерыва на игры национальных команд.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1693429-2530
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1554617-2019
8Оренбург1654720-2219
9Урал1654721-2919
10Уфа1646613-1618
11Динамо1646612-1618
12Крылья Советов1653818-2018
13Рубин164578-1717
14Тамбов1652918-2317
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1534812-2013

 

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок Карьяла
Третьяк: игры Кубка Карьяла показывают недостаток международного опыта у ряда россиян
В составе национальной команды на турнире в Финляндии выступают 10 дебютантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС