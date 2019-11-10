"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик".
Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Уфы" Александр Беленов, для которого матч стал седьмым в текущем чемпионате без пропущенных мячей. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов лиги.
"Оренбург" продлил беспроигрышную серию в матчах с "Уфой" до пяти игр (три победы и две ничьи), в последний раз уфимский клуб обыгрывал команду из Оренбурга 25 ноября 2016 года, тогда встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 12 матчей, "Оренбург" одержал шесть побед, "Уфа" выиграла три матча, еще три встречи завершились вничью.
"Уфа" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах. "Оренбург" идет восьмым, имея в активе 19 очков.
В следующем матче 24 ноября подопечные Вадима Евсеева дома примут "Сочи", а "Оренбург" днем ранее на домашнем поле встретится с грозненским "Ахматом". Матчи 17-го тура РПЛ пройдут после перерыва на игры национальных команд.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|8
|Оренбург
|16
|5
|4
|7
|20-22
|19
|9
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|10
|Уфа
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|13
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|14
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13