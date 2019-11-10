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Летние олимпийские виды спорта

Кениец Джон Кипкорир Комен стал победителем Афинского марафона

Второе место занял Фелисьен Мухитира из Руанды, третье - грек Костас Гелаузос

АФИНЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Кениец Джон Кипкорир Комен стал победителем состоявшегося в воскресенье Афинского марафона. Он пробежал дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 16 минут 34 секунды.

Второе место занял Фелисьен Мухитира из Руанды (2.16:43), третьим финишировал грек Костас Гелаузос (2.19:02), что стало вторым лучшим результатом греческого спортсмена в истории марафона. Гелаузос третий год подряд завоевал титул победителя Всегреческого марафонского чемпионата.

Как отмечает Афинское Македонское агентство новостей, бегун из Кении в 16-й раз выиграл марафон в столице Греции. С 2001 года лишь трижды мужской забег выиграли не кенийские спортсмены: в 2003-м победу одержал Зебедайо Байо (Танзания), в 2011-м - марокканец Абделькерим Бубкер, в 2015-м - грек Кристофорос Мерусис, однако в 2015 году Греческая федерация легкой атлетики (SEGAS) не приглашала на марафон ведущих зарубежных бегунов.

В соревнованиях у женщин победу одержала гречанка Элефтерия Петрулаки (2.45:50). Второе место заняла Екатерина Асимакопулу, третье - Панайота Трагаки. На женский марафон 2019 года SEGAS не приглашала элитных иностранных спортсменок.

"Настоящий марафон"

На старт Афинского марафона, который проходил в воскресенье на дистанции от Марафона до центра греческой столицы, вышли 20 300 спортсменов (в прошлом году было 18 750 бегунов). Марафон с 2014 года проводится под новым названием "настоящий" (Athens Marathon. The Authentic), до этого он назывался "классическим".

По словам организатора состязания - Греческой федерации легкой атлетики, новое название отражает в наиболее точной форме "уникальную мировую позицию" Афинского марафона, являющегося национальным достоянием Греции. Этот марафон не только "классический" (его протяженность - 42 километра 195 метров), но и единственный на планете, который начинается близ Марафона, где в 490 году до нашей эры ополченцы древних Афин разбили армию Персидской империи - сверхдержавы того времени, и заканчивается в Афинах.

Бегуны финишируют на Мраморном стадионе в центре столицы Греции, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности. Помимо основного марафона, в центре Афин организованы соревнования на дистанциях 10, 5 и 3 км. По словам организаторов, всего в забегах на разные дистанции в этом году приняли участие более 60 тыс. любителей бега всех возрастов, что является рекордом (в прошлом году в состязаниях участвовали 55 тыс. человек).

Афинский марафон проходит каждый год в начале ноября в греческой столице. Впервые в истории современного спорта соревнования по марафонскому бегу состоялись на первых Олимпийских играх современности 1896 года в Афинах. Афинский марафон был основан в 1972 году.

Маршрут Афинского марафона считается одним из самых тяжелых в мире, так как значительная его часть проходит в гору, трасса выходит на пологий участок лишь в пригороде греческой столицы. В 2010 году Афинский марафон был объединен с празднованием 2500-летия Марафонской битвы. Тогда в забеге приняли участие 22 тыс. человек, среди которых были политики, профессиональные спортсмены и просто любители бега со всего мира.

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ГрецияЛетние олимпийские виды спорта
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