Защитили титул. Юниорская сборная России по хоккею второй год подряд выиграла Кубок вызова

ТАСС, 10 ноября. Российские хоккеисты второй год подряд стали победителями Мирового кубка вызова, который является неофициальным чемпионатом мира среди игроков до 17 лет. Подопечные Андрея Козырева в финале турнира обыграли команду США со счетом 6:2.

Кубок вызова проводится с 1986 года в Канаде. На счету юниорских сборных России и СССР шесть золотых (1988, 2000, 2012, 2014, 2018), три серебряные (1986, 2013, 2015) и три бронзовые (1990, 2014, 2016) медали. В 2014 году было проведено два турнира - в январе и ноябре. В 1988 году в составе советской команды выступали будущие звезды Национальной хоккейной лиги - Павел Буре, Вячеслав Козлов и Сергей Зубов.

В турнире принимают участие сразу три канадские сборные (Канада-черная, Канада-белая, Канада-красная), а также команды России, США, Швеции, Финляндии и Чехии. Команды были разбиты на две группы по четыре команды в каждой, в плей-офф выходили все сборные, а пары формировались по схеме "крест на крест".

На старте турнира российские хоккеисты уступили команде "Канада-красная" (3:4) и финнам (4:5 по буллитам). В заключительной встрече группового этапа сборная России обыграла шведов (5:4) и вышла в плей-офф на команду "Канада-черная". К матчам на вылет команда Козырева подошла на пике формы и уверенно победила сначала канадцев (8:4), а затем чехов (4:0).

В финале против американцев сборная России лучше использовала свои моменты. За пять минут до конца матча счет был 5:0, одну голевую передачу отдал форвард Даниил Лазутин. С 9 очками (4 шайбы + 5 передач) сын олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Ларисы Лазутиной стал вторым бомбардиром турнира, уступив только американцу Чезу Люциусу - 10 (7+3) очков. Лазутин и нападающий Федор Свечков, ставший лучшим снайпером сборной России с шестью голами, вошли в символическую сборную турнира.

"Чувствовали поддержку болельщиков"

По словам Козырева, российская сборная одержала победу на турнире за счет терпения. "В финале все играли за команду, чувствовали поддержку руководства Федерации хоккея России (ФХР), все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков - и это тоже сказалось на результате, нашей победе", - приводит слова Козырева пресс-служба ФХР.

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, важно, чтобы молодые хоккеисты почувствовали вкус этой победы.

"Тренер молодец, собрал такую сильную команду, я посмотрел финал, какие наши трудовые голы забивали. Считаю, что у нас есть молодая, перспективная команда, это наши будущие звездочки. Наша главная задача в том, чтобы ребята как можно больше играли на международном уровне. Как раз до этого они сыграли несколько товарищеских матчей с канадцами", - сказал ТАСС Третьяк.

По словам Третьяка, ФХР делает все, чтобы молодые российские игроки сумели реализовать себя со временем. "Я был в Омске, где открыли центральный комплекс хоккейной академии, там два стадиона, гостиница, на следующий день приехал в Пермский край на матчи Кубка Третьяка и МХЛ-Б. Есть возможности, чтобы проявить себя. Это хоккейная школа, потом студенческая лига, МХЛ-Б, МХЛ-А, ВХЛ, и когда ты там проявишь себя, тебя заметят", - сказал он.