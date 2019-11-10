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Итоговый турнир ATP

Тарпищев: Медведев испытает сильную психологическую нагрузку на Итоговом турнире ATP

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и российский теннисист Даниил Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и российский теннисист Даниил Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев будет испытывать сильную психологическую нагрузку на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Призовой фонд соревнований составит $9 млн. На групповой стадии 23-летний Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (первый номер рейтинга), греком Стефаносом Циципасом (6) и немцем Александром Зверевым (7).

"Давать прогнозы на этот турнир бессмысленно. Все матчи будут равными, шансы у всех примерно одинаковы, - сказал Тарпищев. - Для Медведева это первый в карьере Итоговый турнир, отсюда и большая психологическая нагрузка. Даня готов к турниру, но остается только вопрос внутреннего содержания".

Медведев одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире)

Среди россиян Итоговый турнир выигрывал только Николай Давыденко в 2009 году.

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Итоговый турнир ATP
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