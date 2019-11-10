Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" победил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Победу петербуржцам принес гол иранского нападающего Сердара Азмуна
Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

ТУЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 победил тульский "Арсенал" в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол забил Сердар Азмун (63-я минута). Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Арсенала" Егор Шамов.

"Зенит" не проигрывает на протяжении пяти матчей чемпионата России (четыре победы, одна ничья). Азмун забил впервые за шесть последних игр, последний раз иранский нападающий отличался 19 октября в матче чемпионата России против "Ростова" (6:1). Всего в текущем чемпионате иранский нападающий забил пять голов в 15 матчах.

Полузащитник Себастьян Дриусси провел 100-й матч в составе "Зенита" во всех турнирах.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 36 очков в 16 матчах. "Арсенал" с 19 очками идет седьмым. В следующем туре "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с казанским "Рубином", "Арсенал" 24 ноября примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113231-836
2Ростов1693429-2530
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1654717-2119
8Оренбург1654720-2219
9Урал1654721-2919
10Уфа1646613-1618
11Динамо1646612-1618
12Крылья Советов1653818-2018
13Рубин164578-1717
14Тамбов1652918-2317
15Ахмат1636710-2115
16Сочи1534812-2013

 

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Бокс
В Хайкоу состоится боксерский поединок за пояс чемпиона мира WBC и WBO
По предварительной информации, бой назначен на 2 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС