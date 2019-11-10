Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

В Хайкоу состоится боксерский поединок за пояс чемпиона мира WBC и WBO

По предварительной информации, бой назначен на 2 февраля

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Боксерский поединок за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) между экс-чемпионом Виктором Постолом и действующим обладателем чемпионских поясов Хосе Карлосом Рамиресом состоится в феврале в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэнь ван".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Бой пройдет на ринге в Mission Hills Haikou, где расположен отель-комплекс, а также гольф-клуб. По предварительной информации, поединок назначен на 2 февраля.

"Проведение профессиональных соревнований по боксу могут поднять туристическую славу Хайкоу", - цитирует портал слова вице-председателя Mission Hills Group Тенниэла Чу. "Супербой станет прекрасным дополнением к каникулам по случаю празднования китайского Нового года (приходится на 25 января - прим. ТАСС) и привлечет еще больше туристов на остров", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что поединок между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Карлосом Рамиресом состоится 30 ноября в Лос-Анджелесе. Однако бой был перенесен из-за травмы руки и операции Рамиреса.

Теги
КитайХайнаньБокс
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Зенит" победил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Победу петербуржцам принес гол иранского нападающего Сердара Азмуна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС