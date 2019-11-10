В Хайкоу состоится боксерский поединок за пояс чемпиона мира WBC и WBO

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Боксерский поединок за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) между экс-чемпионом Виктором Постолом и действующим обладателем чемпионских поясов Хосе Карлосом Рамиресом состоится в феврале в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил портал " Чжунго синьвэнь ван ".

Бой пройдет на ринге в Mission Hills Haikou, где расположен отель-комплекс, а также гольф-клуб. По предварительной информации, поединок назначен на 2 февраля.

"Проведение профессиональных соревнований по боксу могут поднять туристическую славу Хайкоу", - цитирует портал слова вице-председателя Mission Hills Group Тенниэла Чу. "Супербой станет прекрасным дополнением к каникулам по случаю празднования китайского Нового года (приходится на 25 января - прим. ТАСС) и привлечет еще больше туристов на остров", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что поединок между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Карлосом Рамиресом состоится 30 ноября в Лос-Анджелесе. Однако бой был перенесен из-за травмы руки и операции Рамиреса.