Конаков: дебютанты сборной России по боевому самбо превзошли все ожидания на ЧМ

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 10 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новички сборной России по боевому самбо - Степан Кобенов, Федор Дурыманов и Асланбек Кодзаев - на чемпионате мира превзошли все ожидания тренерского штаба команды. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков.

Чемпионат мира по самбо завершился в воскресенье в южнокорейском Чхонджу. Золотые медали в боевом самбо выиграли Родион Асканаков (до 52 кг), Александр Нестеров (57 кг), Дурыманов (62 кг), Кобенов (68 кг), Кодзаев (82 кг), Магомед Магомедов (90 кг), Вадим Немков (100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг), бронзовая награда в активе Байзета Хатхоху (74 кг). Российская команда стала победителем общего зачета в боевом самбо.

"Последние чемпионат мира и Кубок мира позволяли нам на этом старте полноценно рассчитывать на пять золотых наград. Боремся фактически в формате "сборная мира - сборная России", все схватки были очень тяжелые. От дебютантов ждали, что они "зацепятся" за медали, но они выиграли, чем превзошли все наши ожидания", - рассказал Конаков.

"Новосибирец Кобенов выиграл в финале у грузинского самбиста, который сейчас выступает в Абсолютном бойцовском чемпионата (UFC), чем доказал - боевое самбо круче. Кодзаев из Тверской области два раза выигрывал чемпионат страны, но не попадал на мировые первенства из-за учебы в военном вузе, и с первого же раза взял золото. Петербуржец Дурыманов лидировал, пройдя тяжелейшую подгруппу. Все достойно бились", - подчеркнул тренер.

Лидерам команды - Немкову и Сидельникову - также пришлось непросто, отметил тренер. "Подтвердили свои титулы, но попотеть пришлось. Особенно теперь уже шестикратному чемпиону мира Сидельникову - в финале пришлось побороться с габаритным "суперменом" из Камеруна (Максвеллом Джанту Нана - прим. ТАСС). Кирилл, конечно, прилично напрягся, но ничего - полезно", - отметил Конаков.

Второе место в общекомандном зачете по боевому самбо заняла сборная Украины (1-0-2), третье - команда Казахстана (0-2-2).