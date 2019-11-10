Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" проиграли польской "Висле" в седьмом туре гандбольной Лиги чемпионов

Подмосковная команда занимает последнее место в своей группе

ТАСС, 10 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" со счетом 28:34 проиграл польской "Висле" в гостевом матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Чеховские медведи" набрали 4 очка и занимают последнее, шестое место в группе D. "Висла" идет третьей с 7 очками в активе. Лидером группы является бухарестское "Динамо" (12 очков). В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы.

В следующем матче "Чеховские медведи" в гостях сыграют с датским клубом ГОГ 16 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ЧМ по самбо
Убедительная победа. Российские самбисты в очередной раз выиграли чемпионат мира
Россияне завоевали 20 золотых медалей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС