"Чеховские медведи" проиграли польской "Висле" в седьмом туре гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 10 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" со счетом 28:34 проиграл польской "Висле" в гостевом матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Чеховские медведи" набрали 4 очка и занимают последнее, шестое место в группе D. "Висла" идет третьей с 7 очками в активе. Лидером группы является бухарестское "Динамо" (12 очков). В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы.

В следующем матче "Чеховские медведи" в гостях сыграют с датским клубом ГОГ 16 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.