Долгожданная победа. ЦСКА обыграл в гостях "Сочи" в матче РПЛ

На игру с ЦСКА главный тренер "Сочи" Александр Точилин выставил практически всех своих сильнейших футболистов, в запасе остался нападающий Антон Заболотный. Наставник армейцев Виктор Гончаренко решил, в свою очередь, не стал выпускать в стартовом составе Ильзата Ахметова, его место занял Кристиян Бистрович.

Первую половину второго тайма можно назвать именем Ивана Облякова. Сначала полузащитник ЦСКА сравнял счет на 52-й минуте красивым ударом в верхний угол. А спустя три минуты отдал пас на Чалова в штрафную площадь, который без труда отправил мяч в дальний угол и в итоге забил победный гол в матче. "Обляков был сегодня лидером, его гол и передача перевернули игру", - сказал после встречи Гончаренко.

ЦСКА владел игровым преимуществом на протяжении всего первого тайма, но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Сочи". В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев назначил 11-метровый удар, который реализовал Дмитрий Полоз. В перерыве Гончаренко эмоционально пообщался с арбитрами с применением нецензурной лексики, этот эпизод рассмотрит Контрольно-дисциплинрный комитет Российского футбольного союза, специалисту может грозить дисквалификация.

Как и ожидалось, ЦСКА начал матч первым номером, однако счет открыли сочинцы - на седьмой минуте Андрей Мостовой воспользовался нерасторопностью защитников гостей, которые не смогли выбить мяч из своей штрафной, и пробил в нижний угол. После этого красно-синие создали пару интересных эпизодов у ворот Сослана Джанаева, который в одном из моментов отбил сильный удар в исполнении Федора Чалова под перекладину. На 17-й минуте преимущество армейцев воплотилось в гол - мяч после передачи Арнора Сигурдссона попал в голову защитника "Сочи" Михи Мевли и залетел в ворота.

На 85-й минуте вместо Влашича на поле появился Алан Дзагоев, его встретили громкими аплодисментами, которые раздавались не только на трибуне активных болельщиков ЦСКА. Полузащитник армейцев впервые с 3 ноября 2018 года появился на поле в официальном матче, залечив две травмы. "Дзагоев хорошо готов физически, это долгожданное возвращение. Как только он поймает игровой ритм, мы сможем играть в три центральных защитника", - отметил на послематчевой пресс-конференции Гончаренко.

В концовке встречи сочинцы создали несколько моментов, но надежная игра вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева не позволила мячу оказаться в воротах. Армейцы также провели ряд атак, но красно-синим не хватало точности, а в некоторых эпизодах свою команду выручал Джанаев. До финального свистка счет в матче не изменился, и встреча завершилась победой ЦСКА. "Довольны победой, давно не выигрывали и не забивали три мяча. У команды есть характер, было важно не проиграть, удалось найти нужные эмоции", - сказал Гончаренко.

В матче против "Сочи" прервалась еще одна затянувшаяся серия - Чалов не мог забить на протяжении 10 матчей в разных турнирах на клубном уровне, последний раз он отличился во встрече 10-го тура с "Краснодаром" (3:2) 22 сентября. "Чалов переживал из-за отсутствия голов, нужно было вернуть уверенность в виде забитых мячей", - отметил Гончаренко.

Влашич отметил, что команда недовольна своей игрой в первой половине сезона. "Мы хорошо играли против ведущих команд чемпионата России, но потеряли очки с клубами из нижней части таблицы, а с ними нужно побеждать, если мы хотим бороться за чемпионство и право участия в Лиге чемпионов", - заявил полузащитник, добавив, что положительный результат в игре с "Сочи" добавит уверенности игрокам ЦСКА.

С его словами согласился и Ахметов, вышедший на замену во втором тайме. За несколько часов до начала матча с "Сочи" стало известно, что 21-летний футболист включен в состав сборной России вместо травмированного хавбека московского "Локомотива" Дмитрия Баринова на игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Ахметов не проявил себя на прошлом сборе и по этой причине не был приглашен в сборную. "Я стараюсь по максимуму отдаваться, понятно, что критика со стороны Черчесова была звонком для меня, что я должен больше отдаваться на поле", - сказал Ахметов.

Точилин остается на своем посту

До начала игры с ЦСКА различные СМИ писали о том, что в случае поражения эта встреча может стать последней для Точилина на посту главного тренера "Сочи". "После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи, а может и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с "Тамбовом" (1:2) в 15-м туре и с ЦСКА в 16-м - прим. ТАСС) на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил", - опроверг слухи Точилин на послематчевой пресс-конференции.

Говоря об игре с ЦСКА, Точилин отметил, что соперник победил заслуженно. "ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков, провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику", - отметил специалист.

"Сочи" остался на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. ЦСКА поднялся на четвертое место, набрав 30 очков. В следующем туре армейцы примут самарские "Крылья Советов", "Сочи" в гостях сыграет с "Уфой". Обе встречи пройдут 24 ноября.