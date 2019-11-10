Убедительная победа. Российские самбисты в очередной раз выиграли чемпионат мира

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 10 ноября. /ТАСС/. Российские самбисты выиграли общекомандный зачет чемпионата мира, который в воскресенье завершился в южнокорейском Чхонджу. Сборная России завоевала 20 золотых наград - на пять медалей больше, чем на прошлогоднем турнире.

Россияне выполнили задачу, которую в беседе с ТАСС озвучил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, - занять первое общекомандное место. В Чхонджу команда была представлена преимущественно победителями чемпионата России, который прошел в марте в Казани.

Свою мощь сборная России начала показывать с первого дня соревнований. Именно российская представительница стала первой победительницей турнира - в категории до 48 кг золото выиграла Елена Бондарева, ставшая четырехкратной чемпионкой мира. По итогам первого дня соревнований сборная России завоевала семь золотых медалей. Из тех семи побед можно выделить успех в категории до 100 кг в боевом самбо ученика Федора Емельяненко Вадима Немкова, известного по выступлению в смешанных единоборствах (ММА).

Победителями соревнований, кроме Немкова и Бондаревой, в первый день турнира стали Игорь Беглецов (до 52 кг), Сергей Рябов (до 90 кг), Ольга Митина (до 60 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг), а в боевом самбо - Александр Нестеров (до 57 кг). Столько же золотых наград россияне завоевали и во второй день соревнований. Чемпионами стали Уали Куржев (до 74 кг), Руслан Киселев (до 100 кг), Диана Рябова (до 52 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), в боевом самбо - Федор Дурыманов (до 62 кг), Асланбек Кодзаев (до 82 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг).

В заключительный день соревнований россияне выиграли шесть золотых наград. Одной из победительниц стала в категории до 68 кг Марина Мохнаткина, завоевавшая седьмую золотую медаль в карьере. После чемпионата мира она начнет подготовку к своему второму поединку в ММА в рамках контракта с Bellator, для чего ей предстоит сбросить 9 кг. В октагон она выйдет весной будущего года, свой первый поединок она проиграла в Bellator Дженей Хардинг.

"На Европейских играх я была только бронзовым призером, до них меня преследовала череда мелких травм, что мне в целом не свойственно. Летом решила - надо отдохнуть от всего, уехала на отдых с сыном, подлечила травмы, а перед чемпионатом мира на месяц уехала на подготовку в Армавир, результат, как видите, положительный", - рассказала она ТАСС.

"Боевое самбо круче UFC"

Кроме Мохнаткиной, чемпионами мира в последний день соревнований стали Арам Григорян (до 82 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), а в боевом самбо - Магомед Магомедов (до 90 кг), Степан Кобенов (до 68 кг) и Родион Асканаков (до 52 кг).

Россияне выиграли также одну серебряную и четыре бронзовые награды. Серебро во второй день соревнований взял Саян Хертек (до 57 кг), бронзу - в первый день Михаил Воробьев (до 68 кг) и Байзет Хатхоху в боевом самбо (до 74 кг), а в заключительный день Мария Шекерова (свыше 80 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).

В Чхонджу из-за травмы грудной мышцы не поехал капитан сборной, семикратный чемпион мира в категории свыше 100 кг Артем Осипенко, вместо которого выступал Волков. "Он [Волков] также был травмирован и готовился к операции, но у нас в сборной хорошо понимают, что такое командная ответственность, - рассказал ТАСС главный тренер мужской сборной России Дмитрий Трошкин. - С тремя заменами задача стояла скромная, но выступили достойно".

Тренер также отметил, как подтянулись бывшие аутсайдеры из других стран. "Камерун просто фурор произвел, прекрасную борьбу показала Венесуэла. В целом на пьедестале оказались представители стран всех континентов", - отметил тренер.

Больше положительных эмоций было у тренерского штаба сборной по боевому самбо, в составе которой чемпионами мира стали трое новичков: Кобенов, Дурыманов и Кодзаев. "Новосибирец Кобенов выиграл в финале у грузинского самбиста, который сейчас выступает в Абсолютном бойцовском чемпионата (UFC), чем доказал - боевое самбо круче. Кодзаев из Тверской области два раза выигрывал чемпионат страны, но не попадал на мировые первенства из-за учебы в военном вузе, с первого же раза он взял золото. Петербуржец Дурыманов лидировал, пройдя тяжелейшую подгруппу, все достойно бились", - рассказал главный тренер команды в этой дисциплине Александр Конаков.

Ближайшие преследователи россиян в общем зачете турнира, команды Монголии и Украины, не смогли завоевать больше двух золотых наград. Следующий чемпионат мира пройдет в ноябре 2020 года в Ашхабаде.

Статус самбо

Самбо продолжает оставаться неолимпийским видом спорта. 30 ноября прошлого года этот вид единоборств получил временное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Это позволяет Международной федерации самбо (FIAS) рассчитывать на то, что национальные федерации получат признание от олимпийских комитетов своих стран, а также на финансовую помощь от МОК. FIAS получила от МОК статус временного признания сроком на три года, и на протяжении этого времени федерация будет работать над тем, чтобы получить постоянное признание.