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Единая лига ВТБ

Кущенко: ЦСКА и "Локомотив-Кубань" показали отличную игру, хотя были в разных кондициях

Армейцы выиграли у краснодарского клуба в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы ЦСКА и "Локомотив-Кубань" показали отличную игру в матче регулярного чемпионата Единой лиги в Москве, несмотря на то, что подошли в разных кондициях. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72.

"Команды подошли в разных кондициях и выдали отличный матч, - сказал Кущенко. - "Локомотив" выглядел более командно, понятно, что краснодарцы готовились к этой игре. ЦСКА прилетел буквально два дня назад из Франции, где играл в Евролиге, и тренер активно использовал ротацию. Были эмоции, напряжение - все получили хорошую игру".

В турнирной таблице ЦСКА идет на третьем месте, одержав пять побед в семи матчах, "Локомотив-Кубань" идет шестым, одержав три победы при двух поражениях.

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