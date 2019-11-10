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Шахматные турниры

Карякин стал вторым на этапе Гранд-тура в Бухаресте

В общем зачете российский гроссмейстер занимает пятое место

ТАСС, 10 ноября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл на тай-брейке армянину Левону Ароняну и занял второе место на шестом этапе Гранд-тура в Бухаресте.

Этап Гранд-тура состоит из девяти партий в рапиде и 18 партий в блице. По их итогам Карякин и Аронян набрали по 20 баллов из 36 возможных. Третьим по итогам этапа в Бухаресте стал индиец Вишванатан Ананд (19,5 балла), россиянин Владислав Артемьев стал седьмым (18).

После шести этапов Гранд-тура лидирует норвежец Магнус Карлсен (54,5 очка), второе место занимает китаец Дин Лижэнь (37,8), третье место у француза Максима Вашье-Лаграва (36,8). Аронян - четвертый (36,5), Карякин - пятый (36,5). Россиянин Ян Непомнящий занимает девятое место (24,5).

Заключительный, седьмой этап Гранд-тура пройдет 20-27 ноября в индийской Калькутте.

Теги
Карякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
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