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Евро-2020

Сборная России по футболу прибыла в Сочи для подготовки к матчам отбора Евро-2020

Россияне 16 ноября сыграют в Петербурге с командой Бельгии, 19 ноября отправятся в гости к сборной Сан-Марино

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в Сочи для проведения подготовительного сбора в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, а 19 ноября отправятся в гости к сборной Сан-Марино. Подготовка к двум встречам будет проходить на стадионе им. Метревели.

В среду был объявлен список из 25 футболистов, вызванных в национальную команду. Днем позже стало известно, что полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы бедра, вместо него был вызван хавбек петербургского "Зенита" Александр Ерохин. В воскресенье было объявлено, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заменит получившего мышечное повреждение полузащитника столичного "Локомотива" Дмитрия Баринова.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
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