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НХЛ

"Флорида" обыграла "Рейнджерс" в НХЛ. Дадонов - первая звезда матча

Артемий Панарин сделал две результативные передачи
Евгений Дадонов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 11 ноября. "Флорида" в серии буллитов одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард гостей Евгений Дадонов забросил шайбу, сделал две результативные передачи и был признан первой звездой матча.

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе "Флориды" заброшенными шайбами отметились Александр Барков (19-я минута), Доминик Тонинато (19), Дадонов (25), Фрэнк Ватрано (29) и Брайан Бойл (48), у "Рейнджерс" отличились Райан Линдгрен (6), Филип Хытил (22), Брэди Шэй (26), Каапо Какко (28) и Крис Крайдер (39). Победный буллит на счету Винсента Трочека.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал два голевых паса, продлив результативную серию до восьми матчей, на счету его одноклубника Павла Бучневича - одна передача. Второй звездой матча признали Баркова, третьей - Крайдера.

В турнирной таблице Восточной конференции "Флорида" занимает седьмое место, набрав 21 очко в 17 матчах, "Рейнджерс" с 16 очками после 12 игр идут 12-ми.

"Флорида" в следующем матче в гостях сыграет с "Бостоном", "Рейнджерс" примут "Питтсбург". Обе встречи пройдут 13 ноября.

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