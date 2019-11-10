Сборная России стала второй в женской эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Канаде

ТАСС, 11 ноября. Женская сборная России заняла второе место в эстафете на 3000 м на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Монреале.

Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова показали результат 4 минуты 09,355 секунды. Первое место заняли китаянки (4.09,184), третье - канадки (4.09,513).

Мужская сборная России (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) стала третьей в эстафете на 5000 м (6.56,082). Первое место разделили венгры и южнокорейцы (6.55,968).

Всего на втором этапе Кубка мира россияне завоевали шесть медалей. Золото в активе Семена Елистратова (1000 м), серебро в смешанной и женской эстафетах, бронза в мужской эстафете, у Павла Ситникова (500 м) и Екатерины Ефременковой (1000 м) .

Следующий этап Кубка мира пройдет в японском городе Нагоя с 29 ноября по 1 декабря.