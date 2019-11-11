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Серия Гран-при по фигурному катанию

Щербакова считает возможным включение четверного флипа в программу в нынешнем сезоне

Россиянка отметила необходимость усложнения программы
Анна Щербакова AP Photo/Darko Bandic
Описание
Анна Щербакова
© AP Photo/Darko Bandic

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Анна Щербакова допустила включение второго по сложности четверного прыжка среди тех, что исполняли на соревнованиях, - флипа в произвольную программу в нынешнем сезоне. Об этом спортсменка сообщила в интервью ТАСС.

В субботу 15-летняя Щербакова выиграла этап Гран-при в китайском Чунцине, продемонстрировав в произвольной программе два самых сложных четверных прыжка - лутца. Ранее фигуристка также завоевала золотую медаль на этапе в Лас-Вегасе. После соревнований в Китае Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при в свой дебютный сезон во взрослом уровне.

"Думаю, да", - сказала фигуристка в ответ на вопрос о том, реально ли включение четверного флипа в нынешнем сезоне.

"Флип получается, но я понимаю, что если вставить его в программу, нужно будет кататься с тремя четверными, - добавила Щербакова. - И тогда проблема будет не в том, чтобы выполнить этот прыжок, а в том, как собрать всю программу вместе. Но мы будем тренировать, пробовать. Надо же усложняться".

Четверной флип ранее не исполнялся на соревнованиях в женском одиночном катании.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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