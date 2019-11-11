ФК "Ростов" направил письмо в судейскую комиссию РФС по матчу с "Тамбовом"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" направил письмо в судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча Российской премьер-лиги с "Тамбовом". Об этом журналистам в понедельник сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Тамбов" в субботу в Ростове-на-Дону обыграл "Ростов" со счетом 2:1, арбитром матча был Сергей Карасев. В первом круге тамбовчане на своем поле также выиграли со счетом 2:1.

"Игру "Ростова" с "Тамбовом" я прокомментирую на следующей встрече. "Ростов" написал письмо, которое мы отправим на комиссию. Речь идет об эпизоде с [игроком "Ростова" Евгением] Черновым и еще о нескольких моментах", - сказал Егоров.

В турнирной таблице "Тамбов" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Ростов" с 30 очками идет вторым.