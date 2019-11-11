Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Ростов" направил письмо в судейскую комиссию РФС по матчу с "Тамбовом"

Встреча между командами прошла 9 ноября и завершилась победой тамбовского клуба

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" направил письмо в судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча Российской премьер-лиги с "Тамбовом". Об этом журналистам в понедельник сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Тамбов" в субботу в Ростове-на-Дону обыграл "Ростов" со счетом 2:1, арбитром матча был Сергей Карасев. В первом круге тамбовчане на своем поле также выиграли со счетом 2:1.

"Игру "Ростова" с "Тамбовом" я прокомментирую на следующей встрече. "Ростов" написал письмо, которое мы отправим на комиссию. Речь идет об эпизоде с [игроком "Ростова" Евгением] Черновым и еще о нескольких моментах", - сказал Егоров.

В турнирной таблице "Тамбов" занимает 13-е место, набрав 17 очков, "Ростов" с 30 очками идет вторым.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
"Лужники" могут стать местом проведения Всемирной шахматной олимпиады 2020 года
Ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС