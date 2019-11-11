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Летние олимпийские виды спорта

Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Иванов

Он скончался в возрасте 83 лет

ТАСС, 11 ноября. Владимир Иванов, который является заслуженным тренером тренером России по легкой атлетике, умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Иванов скончался в субботу. Специалист воспитал более 30 призеров чемпионатов страны, участников чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, один из его воспитанников, Сергей Бычков, принимал участие в Олимпийских играх в Сиднее 2000 года и в Афинах 2004 года. Иванов входил в штаб сборной России и отвечал за подготовку мужской национальной команды в эстафете в беге 4 по 400 м. Более 25 лет Иванов проработал старшим тренером-преподавателем в Омском областном центре спортивной подготовки.

Также специалист работал с бобслеистами, его воспитанница Надежда Палеева приняла участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Прощание с Ивановым состоится в Омске во вторник.

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Летние олимпийские виды спорта
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