Три следующих Суперкубка Испании по футболу пройдут в Саудовской Аравии

ТАСС, 11 ноября. Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании по футболу на протяжении трех ближайших лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Сообщается, что проведение турнира за рубежом направлено на поддержку кандидатуры Испании в борьбе за право проведения чемпионата мира 2030 года. Также отмечается, что RFEF заключила соглашение с Саудовской Аравией, согласно которому у женщин будет право неограниченного доступа на стадионы во время проведения соревнований.

Суперкубок Испании в 2020 году пройдет с 8 по 12 января, турнир пройдет в формате "Финала четырех", в котором примут участие "Барселона", "Валенсия", "Атлетико" и "Реал". "Барселона" чаще всех побеждала в турнире - 13 раз.