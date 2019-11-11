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Наследие ЧМ-2018

Музей стадиона "Фишт" пополнится экспонатами с Олимпиады-2014 и ЧМ-2018 по футболу

Новыми экспонатами музея станут автомобиль, который участвовал в церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи, и стенд с футболками игроков сборных разных стран мира
Во время торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе "Фишт" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Во время торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе "Фишт"
© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Музей стадиона "Фишт" в Сочи пополнится автомобилем, который участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года, и стендом с футболками игроков сборных разных стран мира. Об этом ТАСС сообщил руководитель стадиона "Фишт" Вениамин Богомолов.

"Планируется расширение экспозиции: появится стенд с футболками игроков сборных, также к нам переедет автомобиль - участник церемонии открытия Олимпийских игр", - рассказал Богомолов.

Открытие музея стадиона "Фишт" состоялось в мае 2019 года. Его экспозиции посвящены мероприятиям, которые прошли на стадионе, включая историю его строительства, Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу. В настоящий момент в музее представлено более 600 экспонатов, многие из которых уникальные: костюмы артистов - участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, мотоцикл, который был задействован в торжественном мероприятии, официальные мячи Кубка конфедераций и чемпионата мира. За год работы музей посетили более десяти тысяч человек, добавил руководитель стадиона.

На стадионе "Фишт" проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи". Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.

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Наследие ЧМ-2018
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